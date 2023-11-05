بدء محاضرات تثقيف أئمة مساجد قنا بجامعة جنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى انطلاق مبادرة البناء الثقافى والفكرى للائمة والواعظات.

يأتي ذلك فى اطار التعاون بين الجامعة ووزارة الاوقاف بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا واستقبلت الجامعة الائمة حيث تفقدوا فى بداية زيارتهم منشآت الجامعة الاهلية ومكتبة القبة والقرية الاولمبية بالجامعة. ‏

بين رئيس الجامعة، أن هناك انجازات كثيرة تشهدها الجامعة بفضل جهود الدولة ودعمها. مشيرا الى ان من هذه الانجازات الجامعة الاهلية التى وفرت الكثير من المشقة على ابناء الاقليم ومركز العلاج الطبيعى الذى يعد ثالث اكبر مركز على مستوى الجمهورية مضيفا ان الجامعة التى تصل مساحتها الى حوالى 1000 فدان وتضم 23 كلية ومعهد وتدرس لحوالى 63 الف طالب فى مرحلة البكالوريوس والليسانس و8000 طالب فى مرحلة الدراسات العليا كما انها تتواجد بقوة فى كل التصنيفات الدولية وبالإضافة الى الجامعة الام تضم الجامعة الاهلية والجامعة الإلكتروني

وتابع إنه فى القريب ستكون هناك الجامعة التكنولوجية وهذا ما يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم وحق المواطن فى ذلك وهى رسالة ثقة ان دولتنا دولة مؤسسات تسير على خطط واضحة وتحقق اهدافا عظيمة.

‏ وقال رئيس الجامعة للائمة والدعاة عليهم أن يكثفوا جهدهم فى توصيل الرسالة للأخرين وينموا فى مستمعيهم معنى المسئولية والامانة والوحدة حتى يصبح الوطن بلا شائعات وبلا تناحر ونبقى يدا واحدة مؤكدا انهم اصحاب رسالة حقيقية.

ووجه الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الاوقاف تحية اعزاز وتقدير الى رئيس الجامعة على الاهتمام بالدعاة خلال هذه الزيارة مشيرا ان المبادرة تم الاعلان عنها تحت مسمى البناء الثقافى والفكرى والدعوى للائمة للوقوف على انجازات الجمهورية الجديدة وعلى كل مستحدث ليكون الامام قادرا على نقل الحدث وتكون مصر دولة قوية معتمدة على ركائز لا ينال منها احد.

وألقى الدكتور على الدين عبد البديع القصبى الاستاذ المساعد بقسم الاجتماع بكلية الآداب المحاضرة الرئيسية بعنوان الامن القومى والتماسك المجتمعى وتناول فى محاضرته مفهوم الامن القومى وكيف يتم تحديد عناصره وعناصر قوته واساليب تحقيقه وابعاد الامن القومى الشامل وركائزه وخصائصه وتحدياته ودور الائمة والدعاة فى مواجهة التحديات.