قنا تنفذ حملة لإزالة حالة تعد على الأراضي بقرية القناوية

تمكنت الوحدة المحلية لقرية القناوية بقنا، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، وبالتنسيق مع مركز شرطة قنا وبحضور حشمت بركات سكرتير القرية، من تنفيذ عدد ٤ حالات بمساحة ٧٧٥ متر حالات تعدى على أرض زراعية وأراضي أملاك، دولة عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر والأسمنت .

وأكد العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.