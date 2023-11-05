محافظ بني سويف يتابع ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي حتى 4نوفمبر الجاري، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ وبمتابعة مباشرة مع السكرتير العام " اللواء حازم عزت" شنت الجهات التنفيذية حملات مكثفة خلال الفترة المشار إليها للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 1125حالة تعد خلال تلك الفترة، بكافة قرى ومدن المحافظة، فيما تم إيقاف 26حالة مخالفات بناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ، على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة

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