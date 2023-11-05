مدرب الهلال السعودي يكشف عن هدفه من مواجهة مومباي الهندي بملعبه

كشف جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي عن رؤيته لمباراة مومباي سيتي الهندي غدا " الإثنين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال جيسوس ،إن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز حين يحل ضيفا على مومباي سيتي الهندي

وأضاف،نواجه غدا فريقا منظما وسنسعى لتحقيق الفوز، ستكون مباراة مختلفة تماما عن مباراة الذهاب كون منافسنا سيلعب على أرضه وبين جمهوره.

وأضاف المدرب البرتغالي: سعداء بتواجدنا هنا في بلد طموح يسعى إلى التطور في كرة القدم.

من جانبه أكد البرازيلي مالكوم لاعب الهلال على أهمية احترام مومباي في المباراة، وعلينا احترام المنافس في مباراة الغد، وسنسعى لحصد النقاط الثلاث، ونرغب في ترك ذكرى ممتازة في الهند التي نتواجد فيها للمرة الأولى.

وفاز الهلال على مومباي 6-صفر في مباراة الذهاب في دور المجموعات.

وجمع الهلال سبع نقاط من انتصارين وتعادل ليتصدر المجموعة الرابعة متفوقا بفارق الأهداف على نافباهور الأوزبكي، بينما يتذيل مومباي الترتيب دون رصيد من النقاط بعد تلقيه ثلاث هزائم.

ويفتقد الهلال جهود لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بعد إصابته بالتواء في الركبة خلال مباراة الفتح في الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع الماضي.