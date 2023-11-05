1000 إصابة بأوبئة يوميًا في فلسطين (فيديو)

أكد الدكتور رامي العبادلة، نائب مدير الرعاية الأولية للصحة العامة الفلسطينية، إن قطاع غزة يشهد تسجيل 1000 حالة مصابة بأوبئة، بعدما كان تُسَجَّل الرقم نفسه خلال 6 شهور.



وقال “العبادلة” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن هذه الحالات ما بين إسهال شديد لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وجدري مائي، والتهابات بالجهاز التنفسي، وحالات تسمم، وحبوب مختلفة تظهر بالجسم.

وأضاف: "للأسف الشديد لا يمكن تقديم أي شيء حاليًا لأن الأساس في هذا الموضوع هو المياه غير المتاحة الآن، ووجود الازدحامات الكبيرة داخل مراكز الإيواء والمنازل بشكل عام يزيد انتشار الأمراض إلى حد بعيد".

وواصل العبادلة: "أولوياتنا متعددة، فهناك أشياء على الجانب الإنساني وأخرى على الجانب الصحي، حيث يُهَجَّر الفلسطينيون إلى مراكز الإيواء ومدارس أونروا، إذ تستوعب المدرسة الواحدة 7 آلاف شخص، والفصل الدراسي الواحد ينام به 50 شخصاً بدلا من أن يدرس فيه 30 طالباً، ومن ثم، فإنه لا يمكن تقديم أي خدمة أو أي مساعدة أو الحد من الأوبئة طالما الازدحام موجود إلى حد بعيد".

الصحة الفلسطينية: 150 شهيدًا من الكوادر الطبية في قطاع غزة



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عن ارتقاء أكثر من 150 شهيدا من الكوادر الطبية في غزة منذ التصعيد.

وطالبت الكيلة، في بيان، جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأكدت الوزيرة الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكراً للحضارة الإنسانية.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن المجازر المستمرة منذ 30 يوما خلفت أكثر من 9700 شهيد، بينهم 4800 طفل.

وتابعت وزيرة الصحة أن توفير ممر آمن لتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى المستشفيات بات مسألة حياة أو موت للجرحى داخل المستشفيات، خصوصاً مع تعمد الاحتلال قصف قوافل الإسعافات التي تحمل الجرحى، ما يعيق نقلهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

وأشارت إلى أن الأخلاق والقوانين والإنسانية لا يمكن أن يتم تجزئتها، مؤكدة أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى صدق شعاراته الداعية إلى التراحم ونبذ العنف وحماية الأطفال والنساء.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 50 سيارة إسعاف تضررت، بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة ما يعادل الثلث، وكذا غلق 51 مركزًا من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية أي حوالي الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنه طُلب من 24 مستشفى الإخلاء من شمال قطاع غزة، والطاقة الاستيعابية لها 2000 سرير، فضلا عن وقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.