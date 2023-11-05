الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأمريكي كريس كروفورد يدعم سلة الاتحاد السكندري

كريس كروفورد  لاعب
كريس كروفورد"  لاعب كرة السلة المحترف بالاتحاد السكندرى

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحي مع اللاعب الأمريكي الجنسية "  كريس كروفورد"  للانضمام لصفوفالفريق الأول لكرة السلة و الذى سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني والمنستيرى والافريقى التونسى وسلا المغربي وسلاك الغيني و أهليبني غازي الليبي وقد خاض اللاعب هذا الموسم نهائي BAL مع فريق دوان السنغالي

و يُجيد " كريس " اللعب في مركز صانع الألعاب  " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بالقدرات الفنية و المهارةلـ " كريس " و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب ، وتم توجيه الشكر و إنهاء التعاقد مع المحترف الأمريكي شانون شورتر .

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية يوم الثلاثاء القادم للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع الفريق 

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