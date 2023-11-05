شاهد.. وصول طائرة "يونيسف" تحمل 50 طن أدوية لمطار العريش لنقلها غزة

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو لوصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف إلى مطار العريش تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة لما يتعرضون له من قصف مستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في غزة.

وصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف

وأكد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، أن وصول المساعدات لم تتوقف ووصلت طائرة تابعة لمنظمة اليونيسف وعلى متنها ما يقرب من 50 طن من الأدوية التي سيتم توجيها لقطاع غزة، ويتم تفريغ الحمولة من جانب الهلال الأحمر ومن ثم شحنها وتخزينها أعدت لهذه الأدوية.

وأوضح أن هذه الطائرة هي الرابعة في هذا اليوم، طائرتين من روسيا وطائرة من الكويت وهذه الطائرة الرابعة من اليونيسيف.

ومن جانبه، أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، أن هناك 8000 من المساعدات الإنسانية وصلت قطاع غزة، موضحًا أن نسبة مصر منها أكثر من 60%، مشددًا على أن 50% من هذه المساعدات هي مواد غذائية و25% منها مستلزمات طبية و25% مواد إغاثية ومياه.

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة:

شدد على أنه يصل إليهم عددًا كبيرًا من المساعدات من الشركات المصرية والشعب المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أنه وصل إلى مصر 26 دولة ومنظمة الدولية لم يصل إلا 2000 طن، موضحًا أن هذه المساعدات جاءت جوًا.

أشار إلى أنه لا بد أن تنظر المؤسسات الدولية بنظرة مختلفة بأن غزة منطقة تحت حصار وتتعرض لانتهاكات على المستويات كافة، كما أن المنشآت الصحية تتعرض للقصف الإسرائيلي يوميًا، موضحًا أن ما أتى من الدول والمؤسسات الدولية لا يكفي.

أوضح أن هناك تحسنًّا في دخول المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مشددًا على أن هناك ارتفاعًا في عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة، كما أن الأمور في حالة من الإيجابية، متابعًا: “الأولوية لدى سكان وشعب غزة الآن المواد الغذائية والمستهلكات الطبية والمياه”، منوهًا بأن الحياة في قطاع غزة متوقفة تمامًا.