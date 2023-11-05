زراعة شتلات مثمرة في مطاي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة، تنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة الرئاسية تستهدف المزيد من الآثار الإيجابية ، لتقليل تأثير الاحتباس الحراري، وتنقية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين، موضحًا أن زراعة الأشجار تسهم في التخلص من ملوثات السيارات وعوادمها والأدخنة، إلى جانب أنها تعطى بعدا جماليا، حيث تم زراعة أنواع متعددة من أشجار الزينة و المثمرة والرحيقية.

من جانبه، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تم زراعة 105 أشجار مثمرة وزينة من مفارق مركز مدينة سمالوط، حتى مدخل بني عمار التابع لمركز ومدينة مطاي، مؤكدا أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل.

وقامت الوحدة المحلية، بحملات نظافة بالطريق الدائري، من بداية ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام، وكذلك مدخل مطاى الشمالى والجنوبى، وكورنيش مطاى على الإبراهيمية، ورفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأمام المدارس وأماكن التجمعات، لتوفير بيئة نظيفة، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.