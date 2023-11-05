الوجبات الجاهزة تشكل خطورة على صحة القلب

أشارت خبيرة التغذية ألكسندرا نوييف، إلى المكونات التي تشكل خطورة على القلب في الوجبات الجاهزة التي يتم شراؤها من المتاجر.

وقالت إن الوجبات الجاهزة التي يتم شراؤها من المتاجر غالبًا ما تحتوي على زيت منخفض الجودة يشكل خطورة على صحة القلب والأوعية الدموية.

وحذرت من أن النظام الغذائي الذي يتكون بشكل أساسي من وجبات جاهزة يتم شراؤها من المتجر يزيد من تعرض الأشخاص للأمراض الخطيرة - تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، مشيرة إلى المكونات الموجودة في الوجبات الجاهزة التي يتم شراؤها من المتاجر والتي تشكل خطرا على القلب والأوعية الدموية فبسبب تأثيرها السلبي يزيد خطر الإصابة بحوادث الأوعية الدموية.

أحد هذه المكونات هو الزيت منخفض الجودة والمستخدم بشكل متكرر، وكقاعدة عامة، يتم طهي مثل هذه الأطعمة بكميات كبيرة من الزيت الرخيص، والذي يتم استخدامه مرارًا وتكرارًا، وأوضحت نوييف لموسكو 24: "لذلك يتلقى الشخص الدهون المتحولة، التي ترفع نسبة الكولسترول منخفض الكثافة، أي الكولسترول السيئ".

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الوجبات الجاهزة التي يتم شراؤها من المتاجر على كميات كبيرة من معززات النكهة (خاصة الغلوتامات أحادية الصوديوم التي تحفز الشهية)، بالإضافة إلى المواد الحافظة. غالبًا ما يستخدم مصنعو المنتجات الملح كمحسن للنكهة وكمادة حافظة.

ويحتوي الطعام الجاهز على كمية أكبر بكثير من الملح، مما يتعارض مع عمل نظام القلب والأوعية الدموية، ويزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويبطئ عمل الليمفاوية وإزالة السموم.

بالإضافة إلى ذلك، أضاف نوييف أن السكر عنصر شائع في الوجبات الجاهزة التي يتم شراؤها من المتجر، حتى أنه يضاف إلى المنتجات غير الحلوة وإن وفرة هذا السكر المخفي في النظام الغذائي تؤدي إلى تفاقم حالة أنسجة الأوعية الدموية بشكل كبير وتساهم في تطور الاضطرابات الأيضية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب.