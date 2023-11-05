تسليم 304 رؤوس ماشية بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي، للقرى الأكثر احتياجا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها معظم دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي، والتي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الداعمة.

وبدوره قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن المديرية سلمت 184 رأس أغنام، لـ46 مواطناً بقرية أدمو بمركز المنيا، و120 رأس أغنام، لـ30 أسرة مستفيدة بقرية طرفا بمركز سمالوط، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية، ومنها جمعية «الحق والحياة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية لرؤوس الماشية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كيلو جرام علف مجانا لكل مستفيد.