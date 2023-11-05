محافظ الإسكندرية يستمع لمرضى" أيادي المستقبل" لتحسين المنظومة الصحية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين والكشف المبكر عن اورام الثدى يساهم فى تقليل العبء على المريض والدولة، مؤكداً ان المحافظة على اتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لمركز ومستشفى أيادي المستقبل، لما يقوم به من دور وطني بارز في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لأهلنا غير القادرين والبسطاء.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الاسكندرية اليوم الأحد، أعمال التطوير بمركز ومستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، وهي أول مركز متخصص في مصر والشرق الأوسط لعلاج السرطان بالمجان والعلاج التلطيفي للحالات المتأخرة والحرجة وتقديم الرعايا الطبية لهم.

وثمن اللواء محمد الشريف أعمال التطوير بالمستشفى، إذ تم تزويده بعدد 3 أجهزة للعلاج الإشعاعي ليصل عددها إلى 5 أجهزة ويصبح بذلك أكبر مستشفى في مصر والشرق الأوسط يضم هذا العدد من أجهزة العلاج الإشعاعي للأورام.

وأشاد المحافظ بمستوى المركز والمستشفى والأداء المتميز لجميع العاملين بهما، وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من المرضى وذويهم عن مستوى الخدمة، حيث تستقبل المستشفى نحو من 1000 إلى 1200 حالة يوميا.

واستمع المحافظ، إلي مطالب مجلس إدارة المركز والمستشفى، مشيرًا إلى أنه حريص على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية والارتقاء بها لخدمة جميع المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى وبدأت بقسم العلاج الإشعاعي ويعد أكبر قسم للعلاج الاشعاعي على مستوى الجمهورية، وقسم العلاج الكيماوي، وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعي، والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية.

كما تفقد مبنى مستشفى أيادي المستقبل، ويضم المبني القسم الداخلي بسعة 48 سريرا منها 6 سرير عناية مركزة و20 سريرا للعلاج التلطيفي وتفقد أيضا أقسام الأسنان والعلاج النفسي والتغذية وعيادة علاج الآلام.