الداخلية تنفذ 59185 حكما قضائيا متنوعا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال

24 ساعة من ضبط (243) قضية مخدرات ، (46) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (59185) حكم قضائى متنوع.

و فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (243) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (276) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (113,097 كيلو جرام) و كمية من مخدر البانجو وزنت (31,200 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيدرو وزنت (18,400 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,685 كيلو جرام).

وضبط كمية من مخدر الشابو وزنت (2,840 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 800 جرام) و كمية من مخدر الآيس وزنت ( 746 جرام) و كمية من مخدر البودر وزنت (617 جرام) و عدد (811) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (46 قطعة سلاح نارى بحوزة 43 متهم) .. وذلك على النحو

التالى :(1) بندقية آلية و (3) بنادق خرطوش و (2) طبنجة و (40) فرد محلى و(105) طلقة مختلفة الأعيرة و(175) قطعة سلاح أبيض .

و فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59185) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

و (166) حكم جناية و (19261) حكم حبس جزئى و (3480) حكم حبس مستأنف و (28345) حكم غرامة و (7933) مخالفة.

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا (6) حوادث متنوعة و فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (260) دراجة نارية مخالفة و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها : ضبط (5 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24898) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد

المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

