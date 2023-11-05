إزالة 83 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، داخل مراكز وقرى المحافظة، ومحاسبة الموظفين المتقاعسين، وتطبيق القانون على المخالفين، وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية في (سمالوط -المنيا- ديرمواس)، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بإزالة كل التعديات على رقعة الأرض الزراعية، والحفاظ عليها، أو البناء المخالف باعتبارها أمن قومي.

وأسفرت الحملات عن إزالة 31 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية قلوصنا بمركز ومدينة سمالوط، إلى جانب إزالة 15 حالة تعدِِ على أرض زراعية بقريتي، (نزلة حسين – صفط الخمار)، وداخل الحيز العمراني بحي غرب مدينة المنيا، وإزالة 9 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بقريتي، (البدرمان - بني حرام) بمركز ديرمواس.

وفي مركزي (بني مزار – مطاي - أبوقرقاص)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 52 حالة تعدِِ، منها، 25 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف، في بني مزار بقرى، (شلقام – الحسينية- أبوجرج) وبحي شرق وغرب المدينة، وفي مطاي تم إزالة 14 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية أبوعزيز، وأحياء المدينة.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، تم إزالة 13 حالة تعدِِ بالبناء دون ترخيص في قرى، (بني موسى، بنى عبد، جريس) وأحياء بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.