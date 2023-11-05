إحلال وتجديد مدرسة ميت جابر الإعدادية

مدرسة ميت جابر الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية كانت مزرعة دواجن وتم التبرع بها كمدرسة إعدادية للقرية وما زالت على نفس الإنشاء والتصميم كمزرعة دواجن مع تغيير ملامح بسيطة من المبنى وللأسف منذ عام 1990 وهذه المدرسة يحدث بها صيانة لأحد أجزاء مبانيها كل عام ومساحة المدرسة ضاقت رغم وجود فراغات ومتخللات بها وهى عبارة عن ثلاثة أدوار فقط وتصميمها قديم ولا يتماشى مع المبانى الحديثة.. لذلك نأمل إزالة المبنى كاملاً وإنشاء مدرسة حديثة متطورة مجهزة ضمن مبادرة حياة كريمة أو إدراجها فى أى منحة.. رحمة بمستقبل أولادنا التلاميذ.

عن أولياء الأمور

محمد العيوطى

ميت جابر - بلبيس- شرقية