14 سنة فى انتظار مأوى

14 عاماً وأنا فى انتظار تسليمى وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية بمحافظة القاهرة، ومدرج كل بياناتى على كمبيوتر المحافظة فى انتظار التسليم والتعاقد وتم عمل بحث اجتماعى عن طريق محافظة القاهرة، وقمت بسداد إيصال رسوم حالية قاسية بمحافظة القاهرة ومكتوب على الإيصال «نظر» وسنوات كثيرة وأنا أتردد على موظفى الإسكان بمحافظة القاهرة، وحتى آخر استعلام كان فى بداية هذا العام يناير 2023 وفوجئت برد السادة موظفى الإسكان بمحافظة القاهرة «إحنا حالياً بنسلم بالبيوت العشوائية فقط وبعدين نتصل عليكى».

والسؤال من يرضى بهذا الظلم وهل لا تكفى انتظارى 14 عاماً؟ علماً بأنى تقدمت بشكوى عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى للحصول على نمرة فى أحد أسواق المحافظة لحى القاهرة فليس لى أى مصدر رزق ثابت سوى أننى عاملة نظافة باليومية بأحد المستشفيات كى أعيش وأجد مصاريف علاجى وأيضاً حتى كتابتى هذا السطور لم يتم تسليمى وحدة سكنية ولم يتم تسليمى نمرة فى سوق فى أحد أسواق التابعة لمحافظة القاهرة.

أتوسل لكم المساعدة ورفع صوتى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء واللواء خالد عبدالعال، محافظة القاهرة لإنهاء إجراءات تسليمى الوحدة السكنية المدرجة بكمبيوتر محافظة القاهرة.

3 ش زير المعلق- عابدين- القاهرة

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