تحرير 386 محضر لمنشآت غذائية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة؛ للتأكد من إتباع كافة الإشتراطات الصحية، ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية والمرور علي 1320 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 386 مخالفة ، تنوعت بين ، عدم الإلتزام باشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، حيث تم ضبط 70 منشأة تعمل بدون ترخيص ، مع عدم مراعاة الإشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 289 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك، بالإضافة ، إلى إعدام 1856 كيلو جرام أغذية مختلفة ، و207 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 203 كيلو جرام أغذية مختلفة، و1270 لتر عصائر وخل للإشتباه فى الصلاحية ، وتم استخراج 2190 شهادة صحية.