إطلاق الخطة التدريبية الجديدة للعام التدريبي 2023/ 2024 بالبحر الأحمر

أطلق صباح اليوم مركز تدريب الديوان العام بمحافظة البحر الأحمر، الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023 /2024 والتي بدات فعالياتها بالبرنامج التدريبي(التخطيط الاستراتيجي) بقيادة دكتور ياسر محمد خليل مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الاحمر وعضو المجلس القومي للمراة.

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر بضرورة رفع مستوى العاملين بالمحافظة وتدريبهم علي كل ما هو جديد في نظم الإدارة الحديثة وتطبيقاتها العملية.

وتهدف دورة التخطيط الإستراتيجى الي التركيز على تنمية مهارات المتدربين نحو طريقة إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة، وكيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه العمل، وتحديد الأهداف الرئيسية وتصميم الخطط الاستراتيجية بكفاءة عالية، وأهميته وأساليب ومراحل التخطيط الاستراتيجي ، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ، وكيفية بناء الأهداف الاستراتيجية، وإعداد منظومة المتابعة والتقييم والأداء، ونظام مراقبة وتحليل المخاطر.

وتضمن الحضور لفيف من قيادات المديريات المختلفة والعاملين بدراسة التخطيط الاستراتيجي بالقطاعات كذلك الراغبين في تعلم وضع الخطط لانفاذ مهام مؤسساتهم على اكمل وجه وبطريقة علمية ممنهجة

وفي ذات السياق اوضحت الدكتورة رشا خميس مدير ادارة التدريب بالديوان العام، أن البرنامج التدريبي 2023 2024 مكون من 19 برنامج مختلف يبدا من الاحد 5/11/2023 وينتهي 3/7/2024، ويحتوي على كافة التخصصات والبرامج التي ترفع من كفاءة العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة.