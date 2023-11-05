الشباب والرياضة تنظم أولى مغامرات المعسكر الرياضي 'يلا كامب' في أسوان

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مديرية الشباب والرياضة باسوان اولى معسكرات يلا كامب الرياضية في محافظة اسوان، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة اسوان

ينفذ المعسكر في الفترة من الخميس الموافق 23/ 11 إلى الاحد الموافق 26/ 11 2023، لمدة 4 ايام / 3 ليالي

ويشمل على انشطة متنوعه ومسابقات رياضية مختلفة. يتضمن والتخييم في جزيرة وسط نهر النيل تتميز بالحياة البسيطة والهادئة لمحبي الاسترخاء والاستجمام

وزيارة معالم سياحية عريقة وتاريخ مصر القديم والحديث مثل معبد فيله المتحف النوبي متحف النيل، القرية النوبية، السد العالي، الحديقة النباتية وعمل جوله حرة بمدينة اسوان

يتضمن الأنشطة الرياضية المنفذه (كرة قدم وطائرة الراكيت) بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية والتجمع حول حلقة النار والشواء لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء.

تهدف وزارة الشباب والرياضة من خلال هذا المعسكر إلى تعزيز الروح الرياضية وتطوير المهارات الحياتية للشباب. يتم تنظيم المعسكر في محافظة اسوان لتعزيز النشاط الرياضي وتوفير فرصة للشباب للاستمتاع بالأنشطة الرياضية المتنوعة في بيئة مشوقة وتعليمية.

تتطلع وزارة الشباب والرياضة إلى أن يكون المعسكر الرياضي "يلا كامب" تجربة مثمرة وممتعة للشباب المشارك، وأن يساهم في تعزيز الروح الرياضية وتنمية المواهب الرياضية في مصر. تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الشباب على ممارسة النشاط البدني وتعزيز صحتهم وقدراتهم الفردية من خلال أنشطة رياضية ممتعة ومفيدة.

قيمة الحجز 2000 جنيه يتم تحويلهم على رقم حساب المركز الاولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي (0333070288711200019) باحد فروع البنك الاهلي

الجدير بالذكر بأنه سوف يتم استكمال باقي مغامرات يلا كامب بالعديد من محافظات الجمهورية

للتسجيل: التواصل تليفونيا مع الإدارة العامه للقاعده الشعبيه استاذ هيثم رقم تليفون 01277247791

01147080567

للاستفارات والتأكيد على الحجز نظرا لعطل فني في الخوادم الخاصة برابط الحجز