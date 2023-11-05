التضامن الاجتماعي تعلن عن منحة دراسية في بريطانيا لمدة عام للحصول على الماجستير

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن منحة دراسية طويلة الأجل لمدة عام من منظمة "Chevening" البريطانية، لمنح الشباب المصريين فرصة الدراسة في إحدى الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير في عدد من المجالات، مثل السياسة والأعمال والمناخ والفنون والإعلام والمجتمع المدني والقانون.

الشباب المصريين المتميزون

وتهدف المنحة إلى منح الشباب المصريين المتميزين فرصة لتطوير معلوماتهم ومهاراتهم، وعمل تغيير إيجابي في مجال عملهم بعد عودتهم إلى بلادهم.

وتتحمل منظمة "Chevening" مصاريف الإقامة والإعاشة والدراسة وتذاكر السفر والانتقالات الداخلية، كما أنها توفر تأمينًا صحيًا للمشاركين.

وتشمل الفئة المستهدفة من المنحة الشباب المصريين المتميزين، والقادرين على إحداث تغيير إيجابي ملموس في مجتمعهم، ومؤهلين للوصول إلى المناصب القيادية في كافة المجالات.

ويستمر التقدم للمنحة حتى 7 نوفمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة.

الشروط المطلوبة للتقدم للمنحة:

لا يشترط السن.

خبرة لا تقل عن عامين في مجال العمل.

ألا يكون قد سبق منحه حكومة المملكة المتحدة.

برنامج تدريبي بعنوان «الحد من الفقر والتنمية في نطاق مبادرة التنمية العالمية»

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان «الحد من الفقر والتنمية في نطاق مبادرة التنمية العالمية»، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية خلال الفترة من 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وتشمل شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي ما يلي: