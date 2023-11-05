قطع المياه عن عزبة بشرى وتوابعها بسبب أعمال التطهير بالفشن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن عزبة بشرى وقرية دلهانس مركز الفشن، لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة الـــ 3 عصر اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 ، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه عزبة بشرى.

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها تهيب بالمواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.