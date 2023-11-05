بدء تفعيل خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة بمكاتب الصحة بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، بدء تفعيل وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة، بدلاً من الورقي للمرة الأولى بمكاتب الصحة بالمحافظة.

بالإضافة إلى تطوير ميكنة مكاتب الصحة، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، وذلك من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين منها فصيلة الدم، وتسجيل المؤهل الدراسي للزوج والزوجة بمكاتب الصحة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه تم تسجيل ١٣١ مولود جديد ضمن منظومة ميكنة المواليد الجدد والوفيات بمكاتب الصحة، بالإضافة إلى استخراج عدد من تصاريح الدفن المميكنة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، بما يساهم في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة"، وبعد تفعيل ميكنة الطعوم الروتينية بجميع مكاتب الصحة بالمحافظة، وعلى مستوي الجمهورية، لتحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، والتي تهدف إلي رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية.

أكد وكيل وزارة الصحة أن الدولة تمضي قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الإرتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد.