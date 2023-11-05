"مصر الخير" تشهد ختام مسابقة RC Egypt بمشاركة فرق من مختلف أنحاء الجمهورية

في إطار خلق مستقبل مشرق أكثر إبداعا للنشء في كافة ربوع الجمهورية، احتفلت مؤسسة مصر الخير بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة و أكاديمية شركة مواهب اليوم بختام مسابقة RC Egypt وإعلان الفرق الفائزة من إجمالي ٢٢١ فرقة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير، بالمدينة الشبابية بالأسمرات.

و فازت ٤ فرق فلسطينية في مسابقة RC Egypt، التي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية مواهب، بالمدينة الشبابية بحي الاسمرات، حيث فازت ٣ فرق في فرع البرمجة، وفريق في مجال المشاريع والابتكار، وهم فريق حيفا الذي فاز بالمركز الثاني ، وفريق القدس بالمركز الخامس، وفريق النصرة بالمركز السابع، والذين شاركوا في المسابقة أون لاين في نفس توقيت إجرائها في مصر.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المشهد الذي رآه اليوم جميل للغاية أعطاه طموح وأمل وطمأنينة ، لافتاً إلى أن كل هذه الأعداد في مسابقة فكرية تؤكد أين تقع العقول المصرية من النشء الآن ، وتؤكد نجاح الجمهورية الجديدة التي وضع قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٤.

ووجه الوزير، كلمة للشعب الفلسطيني قائلا: "قلوبنا معكم وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وقوع هذه الأحداث وقوفنا الكامل مع أشقائنا في فلسطين، وقد أظهرت الدبلوماسية المصرية ذلك"، معرباً عن سعادته كون فلسطين ضيف شرف هذا المؤتمر وهذه المسابقة.

قال الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إننا نعيش منذ ٢٨ يوم في حالة حزن عارمة بسبب الأحداث في أرض العرب فلسطين، وما شاهدناه اليوم من فوز ٤ فرق فلسطينية في مسابقة RC Egypt، يؤكد أن هناك يد تحمي الأرض والعرض، وعقول تبني المستقبل، وأطفال وشباب يبنون الحلم لمصر وفلسطين.

ووعد رفاعي، بتنظيم احتفالية كبرى للفرق الفلسطينية الأربعة الفائزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، عند تمكن الفرق الأربعة من المجيء لمصر ، قائلا:' فلسطين لن تنتهي والحلم العربي موجود بفكر وبسواعد شبابه".

وأكد رفاعي، أن الشراكة بين مؤسسة مصر الخير ووزارة الشباب والرياضة هي شراكة استراتيجية تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة بدءا من حملة الاطعام رمضان الماضي، والمسابقات، و أنشطة البحث العلمي والابتكار، مشيرا إلى أن مؤسسة مصر الخير مع وزارة الشباب والرياضة يمثلان قوة كبيرة ، و مؤسسة مصر الخير من أوائل المؤسسات التي تعمل على العقول، حيث أن تنمية الإنسان مهمتها الأساسية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم المدير التنفيذي لأكاديمية مواهب، إننا نشهد اليوم لحظات مختلفة عن أي يوم أخر، حيث جني ثمار نجاح وجهد أولادنا علماء ومبرمجين المستقبل الذين جاءوا من محتلف أنحاء مصر من الدلتا والصعيد ومحافظات القناة، بعد كام كامل من التدريب والمجهود والتحدي، وذلك للمشاركة في البطولة والحدث التكنولوجي الأهم على مستوى الجمهورية وهو مسابقة RC Egypt .