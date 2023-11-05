ضبط أسلحة ومخدرات في أسوان ودمياط.. تفاصيل

وجه قطاع الأمن العام عدد من الحملات الأمنية، وذلك لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريتى أمن (أسوان – دمياط).

وأسفرت جهودها الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 7 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (647) حكما قضائيا متنوعا بأسوان.

كما تمكن رجال الشرطة بمديرية أمن دمياط من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو" عدد من الأقراص المخدرة- طبنجة- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.