ضبط لصوص الدراجات النارية بالشرقية

أكدت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (عاطل، سائق توك توك "لهما معلومات جائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة (بلبيس، منيا القمح، الزقازيق)،كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

ألقت مباحث الجيزة القبض على نجارين، لقيامهما باحتجاز عامل وطفل والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بحجة سرقة هاتف محمول في بولاق الدكرور.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أكدت قيام شخصين باحتجاز أحد الأشخاص وطفل 10سنوات داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والتعدى عليهما بالضرب.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المجنى عليهما مصابان بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وأن وراء ارتكاب الواقعة نجارَين "لأحدهما معلومات جنائية".

وقاما بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر عملهما برفقتهما فى مجال النجارة وحال ترددهما على مسكنهما اكتشف أحدهما سرقة هاتف محمول ومبالغ مالية خاصين به على فترات، فقاما باحتجاز المجنى عليهما والتعدي عليهما بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهما.

وبمناقشة المجنى عليهما بما جاء بأقوال المتهمين اعترفا بسرقة الهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 12 متهمًا للإتجار بالمواد المخدرة في الشرقية



قامت الأجهزة الأمنية بحملات أمنية عدة استهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (12) متهمًا وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين–كمية لمخدر الحشيش-بندقية خرطوش- 3 فرد محلي وطلقات مختلفة الأعيرة)"، بالإضافة لضبط مرتكبي 50 قضية سرقات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط



تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.