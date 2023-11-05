ضبط المتهمين باحتجاز شاب وطفل والتعدي عليهما بالجيزة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصَين بإحتجاز أحد الأشخاص وطفل (سن 10) داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والتعدى عليهما بالضرب.



بالإنتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المجنى عليهما مصابان بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وأن وراء إرتكاب الواقعة (نجارَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قاما بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر عملهما برفقتهما فـى مجال النجارة وحال ترددهما على مسكنهما إكتشف أحدهما سرقة هاتف محمول ومبالغ مالية خاصين به على فترات، فقاما بإحتجاز المجنى عليهما والتعدى عليهما بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهما وبمناقشة المجنى عليهما بما جاء بأقوال المتهمان إعترفا بسرقة الهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، ووبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على النفس.

وفي سياق آخر تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على صيدلى غسل 25 مليون جنيه حصيلة تهرب من سداد ديونه للدولة، فى القاهرة.



قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

أكدت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.