الإسكان تسلم دفعة جديدة " 17 عمارة " بسكن مصر بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة " 17 عمارة " من عمارات مشروع سكن مصر ( منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) مسلسل رقم ( 3 - 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 5/11/2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 27/11/2023، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 134، اليوم الأحد 5/11/2023، ووحدات العمارة رقم 137، غداً الإثنين 6/11/2023، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الثلاثاء 7/11/2023، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الأربعاء 8/11/2023، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الخميس 9/11/2023.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الأحد 12/811/2023، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الإثنين 13/11/2023، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 14/11/2023، ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأربعاء 15/11/2023، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الخميس 16/11/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 146، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات العمارة رقم 154، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/11/2023، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الخميس 23/11/2023، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 27/11/2023.

وأوضح، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.