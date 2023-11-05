ضبط تاجر عملة متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك ورشة وشقيقته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) لقيامهما بالإتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية").

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تحررمحضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفى سياق متصل فقد أصيب 20 شخصًا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جامعة مصر بالعبور اتجاه محاظفة الاسماعيلية، جرى نقلهم إلى المستشفى السلام لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شهد طريق العبور اتجاة محافظة الاسماعيلية.

سرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 20 شخص من مستقليها جرى نقلهم إلى مستشفى السلام للعلاج.