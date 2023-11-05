الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

قطاع المعاهد الأزهرية يدشن برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي العلوم

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية يدشن برنامج تدريبي لتنمية المهارات

ينفذ قطاع المعاهد الأزهرية برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

txt

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يجتمع بمديري إدارات البحر الأحمر

txt

آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهرية

وتم البدء اليوم في تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.

تركيز هذه البرامج على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تركيز هذه البرامج على الجانب العملي أكثر من الجانب النظري بحيث يتم تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للسادة العاملين بالمعاهد.

وأشار الدكتور شريف سميح مدير إدارة التدريب التربوي، أن برامج تنمية مهارات معلمي المرحلة الابتدائية على المنهج الجديد تلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة لجميع المعلمين في جميع التخصصات بالمرحلة الابتدائية (لغة عربية، لغة إنجليزية، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية) ويتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

أهداف البرنامج التدريبي

تنمية مهارات معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية على المنهج الجديد.
إكساب المعلمين المهارات اللازمة لتدريس العلوم بطريقة فعالة.
تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.

محتوى البرنامج التدريبي

يتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور، منها:
التعريف بالمنهج الجديد لمادة العلوم بالمرحلة الابتدائية.
طرق تدريس العلوم الحديثة.
تنمية مهارات التفكير العلمي.
تنمية مهارات البحث العلمي.
الأنشطة التعليمية في مادة العلوم.

المستهدفون من البرنامج التدريبي:
جميع معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية.

أماكن تنفيذ البرنامج التدريبي:
يتم تنفيذ البرنامج التدريبي في جميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

النتائج المتوقعة من البرنامج التدريبي:
تحسين مخرجات التعليم في مادة العلوم.
إعداد معلمين مؤهلين لتدريس العلوم بطريقة فعالة.
تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب.
زيادة دافعية الطلاب للتعلم.

مواد متعلقة

القبض على صاحب مزرعة هارب من تنفيذ 31 حكمًا قضائيًا بالبحيرة

برجيل القابضة الإماراتية و"آر بي إم" يطلقان مبادرة لإنقاذ حياة الأطفال المصابين في غزة

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

تضامنا مع غزة.. تأجيل حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد
الجريدة الورقية