الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فى زيارة ميدانية المركز..

القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية "يستقبل طلاب كلية التمريض"

القومي لدراسات السلامة
القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية "يستقبل طلاب كلية التم

اعلنت وزارة العمل أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، إستقبل وفدا من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التمريض جامعة 6 أكتوبر ، وتنظيم زيارة ميدانية للمركز للتعرف على اهم أنشطة المركز والدور المنوط به لخلق بيئة عمل امنة وسليمة ، واختصاصاته المتعلقة بمعاونة المنشأت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ،وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالات السلامة ، ووضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذة المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بما يكفل النهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية ، ياتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعفيل دور المركز للقيام بمهامه فى دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليها الدولة المصرية أولوية كبيرة ، بإعتبارها شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة ..

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واوضح أشرف مرزوق المشرف على المركز القومى  للسلامة والصحة المهنية ، فى تقريرٍ للوزارة ، انه فى بداية الزيارة قام بإلقاء كلمة للترحيب بالطلاب والتعريف بالمركز واهم انشطته ، خاصة فى اجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها ، وعقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة بـ ( السويس - الأسكندرية - أسيوط ) ، ودورات تدريبية خارجية ( بالمنشآت ) بناءا علي طلب المنشأة ، تلى ذلك عمل جولة للطلاب في معامل المركز بالإدارات الطبية والمهنية تحت إشراف فاتن النواوي من الإدارة العامة للعلاقات العامة ، وفى نهاية الزيارة اثني الطلاب على اسلوب العمل بالمركز وأبدوا رغبتهم في تكرار الزيارة لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة فى مختلف مهام عمل المركز .

القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية "يستقبل طلاب كلية التمريض"
الجريدة الورقية