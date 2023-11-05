النظام الغذائي القائم على الفاكهة والخضروات يساعدك على العيش لفترة أطول

شارك أحد خبراء التغذية نصائح بسيطة حول كيفية إدراج المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي لجني فوائدها الصحية القوية.

يرتبط تناول نظام غذائي صحي بمجموعة من الفوائد الصحية، بدءًا من انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب إلى انخفاض فرصة الإصابة بالخرف، وتدعم دراسات لا حصر لها أيضًا حجر الزاوية في النظام الغذائي الصحي: الفواكه والخضروات.

يقول خبير التغذية نيكيتا كوتيلنيتسكي لموقع MedicForum: "وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشير الأدلة المتاحة إلى أن الاستهلاك العالي للفواكه والخضروات يرتبط بانخفاض خطر الوفاة".

تشير بعض الدراسات إلى أنه يجب عليك تناول أكثر من الحصص الخمس الموصى بها يوميًا لجني الفوائد، ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق الذين شملهم الاستطلاع لا يعتقدون أنهم يعرفون كيف تبدو الوجبة القياسية من الفاكهة أو الخضار لشخص بالغ.

لحسن الحظ، شارك أحد خبراء التغذية بعض "النصائح البسيطة" حول كيفية إضافة المزيد من هذه الأشياء الجيدة إلى نظامك الغذائي.

وهناك سببان وراء أهمية الفواكه والخضروات لصحتك، الأول يعود إلى العناصر الغذائية والألياف والمواد الكيميائية النباتية الأخرى التي تحتوي عليها، والثاني هو فكرة أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات يمكن أن يزاحم النظام الغذائي الأطعمة الأخرى وعلى سبيل المثال، نسبة عالية من المواد المشبعة والملح.

وترتبط الدهون المشبعة والملح بمجموعة من المشاكل الصحية، من ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى الخرف ومع ذلك، يمكن للأطعمة الصحية أن تمهد الطريق لصحة أفضل، لذا إليك كيفية تناول المزيد من الطعام.

ابدأ يومك بشكل جيد

نصحت خبيرة التغذية بتناول حصة من الفاكهة على الإفطار لبدء اليوم بصحة جيدة، ومن التوت المجمد إلى شرائح الموز، هناك العديد من الخيارات المختلفة للاختيار من بينها.

تناول وجبات خفيفة صحية

على عكس رقائق البطاطس والشوكولاتة، تحتوي الفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة ومضادات الأكسدة.

ومن السهل أيضًا تناول الفواكه المجففة مثل المشمش الجاهز للأكل والزبيب والزبيب أثناء التنقل - حيث تبلغ حصة 30 جرامًا فقط من الفاكهة المجففة.

لا تخف من إضافة اللون إلى طبخك

من البطاطس المقلية إلى أطباق المعكرونة، يمكنك إضافة العديد من الخضروات المختلفة إلى وجباتك، علاوة على ذلك، أشارت خبيرة التغذية إلى أن الخضار المجمدة مهمة أيضًا.

أضف بعض الخضار إلى شطيرة الغداء

وأوضحت كوتيلنيتسكي أنه حتى إضافة بضع شرائح من الطماطم أو الخس إلى شطيرة لتناول طعام الغداء يمكن أن يساعد في زيادة تناول الطعام.