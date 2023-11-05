جنايات الفيوم تقرر إيداع المتهم بذبح زوجته بمستشفى الأمراض النفسية

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، وعضوية المستشارين فيصل محمد مكي، وعلاء محمد عبد الوهاب، وبحضور وكيل نيابة محمد أسعد زعفان، وأمانة سر محمد يونس هاشم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإيداع المتهم بقتل زوجته بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية؛ للكشف على سلامة قواه العقلية، وتحديد جلسة منتصف ديسمبر القادم لنظر الدعوى.

وقائع القضية

ترجع وقائع القضية عندما تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول جثة شابة مذبوحة، وادعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجى عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية فى الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية، إلى مستشفى الفيوم العام، وتبينّ مصرع زوجة ذبحًا على يد زوجها، ويدعى محمد.ج، ويبلغ من العمر 33 سنة، أمام أطفالهما، عقب نشوب مشاجرة بينهما.

وتم الانتقال إلى مسرح الجريمة على الفور بقرية دفنو بدائرة المركز، حيث جرى فرض كردون أمنى حول المنزل، فيما فر الزوج هاربًا، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق حول الجريمة وظروفها وملابساتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأحالته الي النيابة التي قررت إحالة القضية الي محكمة جنايات الفيوم .