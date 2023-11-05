انطلاق مهرجان أمير الشعراء العاشر في جامعة الفيوم

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان أمير الشعراء العاشر، الذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة الفيوم ، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أن المسابقة تستمر لمدة ثلاثة أيام يخصص اليوم الأول لمسابقة الشعر الفصيح، واليوم الثانى لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين، وتضم لجنة التحكيم كلًّا من الدكتور وليد الشيمى، والدكتور محمد دياب غزاوى، والدكتور عبد الرحيم الجمل، والدكتور ايهاب المقراني، والدكتور عماد حمدى عبد الله.

مسابقة رالى مصر..

ومن جهه أخرى أعلنت الدكتورة سناء هارون مدير مكتب التايكو فى جامعة الفيوم ، أنه في إطار الاستعداد للمشاركة في مسابقة رالي مصر ٢٠٢٤ التي تقام سنويا علي مستوي الجامعات المصرية، فإن جامعة الفيوم قامت بتكوين فرق طلابية على مستوى كافة الكليات في مجال ريادة الأعمال، بهدف تمثيل الجامعة في تلك المسابقة الرائدة وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

يذكر أن جامعة الفيوم تشارك كل عام في التدريبات التي تقام بالأكاديمية البحرية والتي تؤهل الطلاب للاشتراك في مسابقة رالي مصر في ريادة الأعمال.

شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م. بحضور الدكتور جمال فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المنعم ماهر منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الدكتور سعد نصار بالكلية.

أكد الدكتور محمود عبد الفتاح أن كلية الزراعة أصبحت من الكليات التي يرغب الالتحاق بها عدد كبير من الطلاب بوصفها من الكليات العلمية والعملية المتميزة، وبما تتيحه من دراسة أكاديمية رائدة، بالإضافة إلى فرص العمل الكثيرة التي تؤهل إليها الكلية من خلال المقررات الدراسية والأقسام المتنوعة المجال والتدريب الميداني مما يتيح للخريجين العمل في كثير من مراكز البحوث والشركات والمصانع والمزارع.

وأوضح أن كلية الزراعة بها ٨ برامج تشمل جميع التخصصات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة برامج جديدة تشمل البايوتكنولوجي، وسلامة الغذاء، والاستزراع السمكي، وزراعة الصوبات والمحميات، بما يمنح الطلاب والخريجين المزيد من المعرفة والتعامل الجيد مع التطورات العلمية الحادثة في كافة المجالات.

كما قام الدكتور محمود عبد الفتاح بتوجيه الطلاب إلى أهمية أداء واجبهم تجاه وطنهم، وأهمية التحصيل الدراسي أولا بأول، وبذل المزيد من الجهد ومواصلة التعلم، وكذلك ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، والمشاركات المجتمعية، لتكون فترة الدراسة الجامعية من الفترات المثمرة في حياته.

وأضاف الدكتور جمال فرج أن الطالب هو أساس العملية التعليمية والتي تعتمد على المحاور البحثية والخدمة المجتمعية بجانب الجوانب التعليمية، مؤكدًا إدارة الكلية تتيح كافة الأدوات التي تهدف إلى الارتقاء وتطوير إمكانيات أبنائها من الطلاب على المستوى الشخصي والتعليمي والمهني.

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