تصدير 33 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة، ومتنوعة و536 شاحنة بضائع، و35 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و233 شاحنة بضائع و20 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 38500 طن بضائع عامة ومتنوعة و303 شاحنة بضائع و15 سيارة.



حيث شهد ميناء سفاجا البحرى استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وتغادر الميناء السفينتان دليلة والحرية و السفينة CHINA SPIRIT وعلي متنها 33000 طن فوسفات تصدير الي الهند.

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهى آيلة وكوين نفرتيتى واور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكبا بموانيها.



وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 ألف طن.



شهد ميناء سفاجا تداول 315 ألف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 ألف بكمية صادر 49 ألف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 32 ألف طن بضائع بكمية صادر 22 ألف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن، فيما تم تصدير 76 ألف طن فوسفات من ميناء أبو الغصون والحمراوين.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء إجراءات الشاحنات.