بتهمة سرقة هاتف.. تحرير شخص وطفل احتجزهما نجارين في بولاق الدكرور

ألقت مباحث الجيزة القبض على نجارين، لقيامهما باحتجاز عامل وطفل والتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بحجة سرقة هاتف محمول في بولاق الدكرور.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أكدت قيام شخصين باحتجاز أحد الأشخاص وطفل 10سنوات داخل مسكنهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور والتعدى عليهما بالضرب.

وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأن المجنى عليهما مصابان بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وأن وراء ارتكاب الواقعة نجارَين "لأحدهما معلومات جنائية".

وقاما بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر عملهما برفقتهما فى مجال النجارة وحال ترددهما على مسكنهما اكتشف أحدهما سرقة هاتف محمول ومبالغ مالية خاصين به على فترات، فقاما باحتجاز المجنى عليهما والتعدي عليهما بالضرب مما أدى لحدوث إصابتهما.

وبمناقشة المجنى عليهما بما جاء بأقوال المتهمين اعترفا بسرقة الهاتف المحمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 12 متهمًا للإتجار بالمواد المخدرة في الشرقية



قامت الأجهزة الأمنية بحملات أمنية عدة استهدفت قرى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية أسفرت جهودها، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (12) متهمًا وبحوزتهم (3,500 كيلو جرام لمخدر الهيروين–كمية لمخدر الحشيش-بندقية خرطوش- 3 فرد محلي وطلقات مختلفة الأعيرة)"، بالإضافة لضبط مرتكبي 50 قضية سرقات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط



تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

منتهية الصلاحية.. حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى دون ترخيص 4 أيام.



قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع دون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع دون ترخيص.

عثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ودون بيانات غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرامًا كرسبي مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

في السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالاتجار في الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط فتاتين بدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء، وبحوزتهما 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في وقت سابق من ضبط عاطل، له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية متهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزته على 9 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيدرو وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية آلية وخزينتها ومسدس وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.