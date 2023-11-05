التحقيق في إصابة 10 عمال بحادث تصادم بالدقهلية

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص، يعملون في آحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة.



أصيب 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال، حيث أصيب كل من: يحيى أشرف الصعيدي 22 عاما، ، وطارق محمد السعيد 45 عاما، ، وعمرو محمد أبو زيد 17 عاما، وعدي منصور مسعد 19 عاما ، وياسر زياد يحيى 18 عاما، وأحمد حسام الفاروق 22 عاما، وأحمد عبدالكريم مسعد، 18 عاما، ومحمد أحمد محمد 16 عاما ، وفارس محمد رفعت 17 عاما، ومحمد طارق محمد 18 عاما، جميعهم عمال تابعين لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز بلقاس.



استعجلت نيابة الجيزة تحريات المباحث حول واقعة ضبط متهم بغسيل الأموال وقيامه بقتل زوجته من خلال استجأر شخص لقتلها والحصول على ميراثها.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال حصيله استيلائه عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها لكونه الوريث الوحيد لها بالإتفاق مع آخر توفى نظير حصوله على مبلغ مالى، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات تأسيس الشركات.

وهذا وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 15مليون جنيه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش 4أيام على ذمة التحقيقات.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل عثر بحوزته على مواد مخدرة وأسلحة نارية في محافظة الغربية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المخدرات إلى المعمل الكيماوى و الأسلحة النارية والذخائر إلى المعمل الجنائي.