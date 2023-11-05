جنايات الفيوم تقضى بإحالة أوراق شاب للمفتي لقتله طفل لسرقة توكتوك

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانه سر عصام سيد،وسكرتارية تنفيذ صالح دياب. باحالة اوراق المتهم هاني.أ الي المفتي لإتهامه بقتل طفل لسرقة توكتوك وقتل شريكه في العمل م.ب.م 38س.

ترجع الواقعة الى 23 يوليو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من حل لغز مقتل طفل يدعي توفيق ممدوح وسرقة التوكتوك الخاص به، والذي عثر على جثته بعد تغيبه مذبوحا وملقى في شوال، في بحر الجعافرة بمركز إطسا.

وكشفت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني. أ. ج مقيم بقرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه وأنه طفل ويقود توكتوك ويمكنه الاستيلاء عليه لترهيبه لكنه مقاومة الطفل له جعلته يقدم علي قتله .

وأكدت التحريات أن المتهم إستدرج المجني عليه لترهيبه وسرقة التوكتوك، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يقوم بقتله وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

وخلال التحقيق إعترف المتهم بقتل شريكه في العمل وبرر جريمته بسبب وجود خلافات مالية على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت النيابة المتهم الي محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق .