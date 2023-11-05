الأحد 05 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

محكمة جنايات الفيوم
محكمة جنايات الفيوم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "توبة م" 28 سنة سمكري، لإتهامه بقتل جاره رمزي م ر 25 سنة بسبب خلافات الجيرة بحي الصوفي بمدينة الفيوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين بيشوي النسر جميل، ومجدي محمدهريدي، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم

وتعود تفاصيل الواقعة بمقتل "رمزي. م. ر" 25 عامًا، مقيم بمنطقة الصوفي، وتبين أن خلافًا نشب بين عائلتين بسبب لعب الأطفال، وتطور الخلاف إلى مشاجرة أستخدمت فيها الأسلحة البيضاء، نتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، كما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقتها وأحالت النيابة الواقعة إلي محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت حكمها السابق.

 

 

 

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