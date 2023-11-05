تدعم المناعة .. حضري سلطة الأناناس بالدجاج والذرة

تحرص الأمهات على تحضير أنواع مختلفة من السلطات الشهية التى تحتوى على مكونات عديدة وقطع من الفواكه اللذيذة لتقدم لأفراد أسرتها طبق متكامل العناصر.

ويأتي الاناناس في مقدمة الفواكه المفيدة لصحة الجسم وطيب المذاق لأحتوائه على فوائد عديدة تفيد صحة الجسم أبرزها دعم جهاز المناعة والتقليل من الالتهاب تعزيز عملية الهضم تعزيز صحة القلب الحد من أعراض الربو الوقاية من السرطان تعزيز صحة العيون وتعزيز صحة الجلد.

جددي سفرتك وحضري وصفة من السلطات الشهية التي تجمع ما بين أنواع من الفواكة والخضار وصدور الدجاج المشوية والمتبلة، جربي وصفتنا وتلذذي بمذاقها المدهش والطيب بخطوات بسيطة وحضري سلطة الأناناس بالدجاج والذرة.

المقادير

- صدر الدجاج : كوب (فيليه مفروم مكعبات / مبهر ومشوي)

- أناناس : كوب (طازج ومفروم مكعبات)

- الذرة : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة)

- لبن زبادي : ربع كوب

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

اخلطي الدجاج مع الأناناس والذرة في طبق.

في طبق آخر، اخلطي المايونيز مع الزبادي، والملح، وعصير الليمون.

وزعي المزيج فوق السلطة ثم وزعي البقدونس وحركي السلطة وقدميها.