طريقة تحضير روزيتو بصلصة الهليون من المطبخ الإيطالي

يفضل الشباب تناول الوصفات الجديدة والمختلفة والشهيرة في المطابخ الأوروبية وهذا ما يدفع أغلب الأمهات للبحث عن أفضل الوصفات لارضائهم.

وتعد وصفة روزيتو بصلصة الهليون من المطبخ الإيطالي من أشهر الوصفات في المطبخ الإيطالي ويسهل تحضيرها في المنزل لإرضاء أفراد أسرتك.

من داخل المطبخ الإيطالي حضري طبق أرز كلاسيكي كريمي القوام، وتعلمي طريقة تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة، ويُزين بأصناف من الأعشاب المفضلة ويُقدم ساخناً.

المقادير

- الهليون : 6 عود

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- الأرز الإيطالي : نصف كوب (أرز ماراتيلي الإيطالي)

- مرق دجاج : 2 كوب (أو الخضراوات)

- جبن البارميزان : ربع كوب

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

نغطس أعواد الهليون في الماء المغلي والمملح، ونتركها تغلي لدقيقتين، ثم ننشلها ونضعها في الماء البارد، وبعد ذلك نخفق 4 أعواد في الخلاط بعد إضافة القليل من الزيت، لتصبح كالصلصة، ونفرم العودين الأخيرين لقطع صغيرة.

نشوح البصلة في القليل من الزيت، ثم نسكب الأرز ونقلّبه قليلاً مع البصل، ثم نضيف مرق الدجاج، ونحرك.

بعد أن يجف الماء نضيف ملعقة من الزبدة، والملح، والفلفل الأسود، ونحركها، ثم نسكب صلصة الهليون، وعصير الليمون، ونحرك حتى يمتص الأرز صلصة الهليون.

نضيف الهليون المقطع وجبنة البارميزان على الأرز، ونحرك ثم نسكب الخليط في طبق، ونزينه بقطع الهليون والأعشاب.