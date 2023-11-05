تفاصيل ضبط 27 متهمًا بأعمال البلطجة

تمكن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 64 حادثًا متنوعًا في تجارة المخدرات والسرقات، و27 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و265 تاجر مخدرات بحوزتهم 180 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 39 فردًا محليَّ الصنع واعادة 22 سيارة ودراجة نارية مبلغ بسرقتهم.

كما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في حادث ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواد البناء بمنطقة التجمع الخامس.



وكان اللواء مدير المباحث بالقاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط سائق وعاملين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" مُحمل عليها كمية من أسياخ الحديد "مختلفة الأحجام".



واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفي السابق قررت النيابة العامة حبس صاحب مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته المصنع بدون ترخيص 4أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.

كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الحلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وعثر بحيازته على كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وبدون بيانات غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المصنع على 1,200 طن عسل جلوكوز و 600 كيلو جرام دقيق و 400 كيلو جرام سكر و16 كيلو جرام كرسبى مغطى بالشيكولاتة جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق أمرت النيابة العامة بحبس فتاتين متهمين بالإتجار في الحشيش 4أيام على ذمة التحقيقات.











