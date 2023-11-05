الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد دخوله قائمة تطوير القاهرة التاريخية.. أبرز المعلومات عن مسجد المتحابين

مسجد المتحابين
مسجد المتحابين

في خطوة جادة .. أعلنت محافظة القاهرة عن دخول مسجد المتحابين ضمن قائمة مشروعات التطوير بالقاهرة ضمن خطة تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة، والتى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير.

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وزير الإسكان يتابع مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية

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جهاز تجديد القاهرة الإسلامية يزور أحياء الغربية الأثرية

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كشف عن الموقف التنفيذى لمشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بمحافظة القاهرة، والتى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، موضحاً أن تلك المشروعات تهدف إلى ترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية الإسلامية والفاطمية.

خطة تطوير مسجد المتحابين

وأعلن الجهاز المركزي للتعمير، أنه تمت دراسة أعمال رفع الكفاءة المطلوبة لمسجد المتحابين، تنفيذًا للتوجيه الرئاسى، نظرًا لموقعه المتميز في منتصف مدينة الفسطاط الأثرية، وتأثر المسجد بالمياه الجوفية التي تغمر دور البدروم.

وتشمل أعمال التطوير  تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة للمسجد، وعمل فلتر زلطي وتنفيذ حماية وتدعيم للأساسات، ورفع كفاءة كافة إجزاء المسجد.

أبرز المعلومات عن مسجد “المتحابين”

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد المتحابين يقع على مساحة 430 م2 ويتضمن صحن مصلى الرجال أعلاه القبة الرئيسية، وضريح العارف بالله الشيخ رجب محمد أبو خليل أعلاه قبة ضريحية، فضلًا عن كونه  يقع فى منتصف مدينة الفسطاط الأثرية

كما يشمل المسجد ملحقات منها غرفة الإمام، غرفة الكهرباء، دورات مياه الرجال، ودور ميزانين بمساحة 147 م2 ، مصلى السيدات يطل على الصحن، وبه دورات مياه السيدات.

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