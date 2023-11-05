التصديري للكيماويات يوقع اتفاق تعاون مشترك مع شركة تانك أويل للفحص

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اتفاق تعاون مشترك مع شركة تانك أويل المتخصصه فى أعمال الفحص والتفتيش وإصدار شهادات الجوده بهدف دعم الشركات الأعضاء وتسهيل تعاملاتهم وتحاليل المنتجات الكيماوية ومطابقتها للأسواق المستوردة حول العالم.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ان توقيع أتفاق تعاون مع شركة تانك أويل خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذية صادراتنا إلى كافة دول العالم .

وقال أيمن التطاوي المدير التنفيذي لشركة تانك أويل أن توقيع هذا الاتفاق جاء لدعم اتجاه الدولة الاستراتيجي ولدعم الصادرات والمصدرين وزيادة مساهمة تصدير المنتجات غير البترولية في الناتج القومي المحلي.

وأوضح أن هدف الشركة هو تعزيز ورفع قدرات الشركات المصدرة للمنتجات الكيماوية والاسمدة عن طريق تلبية احتياجاتهم المتزايدة لتوفير خدمات التفتيش، المطابقة، التحاليل واصدار الشهادات، على اعلى مستوى من الحيادية والدقة والاحترافية والتي من خلالها يمكن الاستفادة من خبرة المجلس التصديرية للكيماويات وشبكته الواسعة، لتحقيق نمو مستدام .