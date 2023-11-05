رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العملية التعليمية بكلية الآداب

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج سير العملية التعليمية بكلية الآداب، حيث تفقد عدداً من المعامل والأقسام المختلفة بالكلية، يرافقه الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور محمد توفيق عميد الكلية والدكتور محمود مراد والدكتور عبد الباسط شاهين وكلاء الكلية، و عدد من عمداء الكليات ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس .

وأشاد الدكتور حسان النعماني بكلية الآداب و تمتلكه من أقسام علمية كثيرة، وخبرات متنوعة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتي تعمل علي إعداد خريجين مؤهلين علمياً وعملياً مكتسبين المهارات التي يحتاجها سوق العمل، موكداً حرص الجامعة علي توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات داخل كلية الاداب وكلياتها المختلفة لإنجاح العملية التعليمة والنهوض بالبحث العلمي في كافة المجالات.

وخلال زيارته تفقد الدكتور حسان النعماني معمل المساحة بالكلية، والذي يخدم العملية التعليمية بأقسام الجغرافيا وبرامج المساحة ونظم المعلومات والمساحة البحرية، موجهاً بسرعة الاعتماد على الأجهزة الحديثة التى تم تزويد المعمل بها، واستغلالها بكفاءة عالية.

وذكر الدكتور محمد توفيق ان رئيس الجامعة قد شهد جانباً من فعاليات دورة التدوين الصوتي ( بود كاست ، والتي نظمها قسم الاعلام بالكلية، لتطوير مهارات طلاب القسم و تأهيلهم للإلتحاق بمجال العمل الإعلامي، ومواكبة التطورات والتقنيات الحديثة، والتي حاضر فيها الصحفي أحمد عبدالفتاح المنتج الإقليمي للوسائط المتعددة وصانع محتوى للعديد من المؤسسات الإعلامية، وذلك تحت إشراف الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس القسم ومتابعة الدكتور حامد فيزي، مدرس الصحافة بقسم الإعلام.

كما شهد رئيس الجامعة مناقشه رسالة الماجستير المقدمة من الباحث عبد الرحمن عبد الحميد (من الخارج) بقسم اللغة العربية تحت عنوان "الحركات الصوتية في سوره الاسراء: دراسة وصفيه" حيث ضمت لجنة المناقشة والحكم عدد من اساتذة اللغة العربية من كلية الاداب بجامعتي سوهاج وقنا.