أحمد عبد الرؤوف يعلق على عودته لـ الزمالك

علق أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لـ بلدية المحلة، على الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بتواجده في الجهاز الفني الجديد للزمالك، حال قرر النادي توجيه الشكر لـ أوسوريو.

ويواجه المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، خطر الإقالة من تدريب الزمالك بعد الخسارتين المتتاليتين التي تعرض لهما القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف

تحدث أحمد عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "خلال الوقت الحالي فأنا المدير الفني لبلدية المحلة، وفي حالة تلقيت عرضًا بالتواجد في الجهاز الفني الجديد للزمالك، كمساعد، لن أوافق على هذا الأمر".

وأكمل: "الرغبة لدي هي الاستمرار في العمل كمديرًا فنيًا خلال الفترة المقبلة".

وعن تألق الفريق حسام أشرف، قال: "اللاعب الشاب معارًا من نادي الزمالك، كما أن لا يوجد بند في تعاقده يسمح للأبيض بقطع إعارته في يناير ثان المقبل".

وأضاف: "حسام أشرف لديه رغبة في الاستمرار معنا حتى نهاية الموسم وأتعجب من عدم انضمامه لمعسكر منتخب مصر".

وتابع: "بالطيع أُعجبت بقدرات النيجيري فيبو أكيم، بعد عرضه علي، ولدي إيمان كبير بقدرات اللاعب، يمكنه تقديم الكثير في الفترة المقبلة وإذا تلقى عرضا جيدا في يناير سأوافق على رحيله".

وأختتم عبد الرؤوف تصريحاته: "مفاوضات الأندية مع لاعبي البلدية شيء طبيعي، لكن الأمر هنا يتوقف على عقلية اللاعب نفسه، لست ضد حدوث ذلك، لكن يجب أن يكون التوقيت مناسبا".

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة يقدم مستويات مميزة تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، حيث نجح في تحقيق الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالأمس السبت.