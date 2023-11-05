تخصص إستروكس.. إحالة ديلر المخدرات في المعصرة للمحاكمة

أصدرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، قرارًا بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة كمية من مخدر الإستروكس، بغرض الإتجار فيها بمنطقة المعصرة.

تضمنت اعترافات المتهم، خلال التحقيقات، حيازته المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ الذي ضُبط بحوزته، كان من متحصلات البيع، بجانب الهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

في وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل حال تواجده بالمنطقة سكنه، بالمعصرة، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلوجراما، و100 قرص مخدر تامول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



التحقيقات تكشف تفاصيل وفاة سيدة وأطفالها في حريق شقة بالطالبية



كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع أم وأطفالها الثلاثة في حريق شقة بمنطقة الطالبية، ورجحت التحريات الأولية أن السبب ماس كهربائي في أحد الوصلات الكهربائية أدى إلى اشتعال النيران.

وتبين من التحقيقات ان الحادث وقع بعد منتصف الليل حيث فوجئ الأب باشتعال النيران في الشقة وحاول إنقاذ أسرته لكنه فشل مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة يرقد على إثرها في المستشفى في حالة خطرة.

وكانت سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم وأصيب الأب؛ إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية.