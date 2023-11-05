الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اليوم محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه، في أحد شوارع منطقة قصر النيل.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه أثناء سيرها في الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه، وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

تم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

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