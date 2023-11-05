الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اليوم محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب

حبس متهم
حبس متهم

تواصل  محكمة جنح الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم  الاحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة  سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش" بسبب خلافات مع مالكها.

وأدلى العامل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، موضحا أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة، بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث، حسب روايته، قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعي.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن بأن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفه، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.

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