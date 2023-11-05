الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط صرف تعويض البطالة للقطاع العام والخاص

صرف تعويض البطالة
صرف تعويض البطالة

سن المشرع المصري عددًا من الضوابط  لتأمين البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بهدف تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، والتي بموجبها يحصل المواطن على تأمين مادي ثابت للذين فقدوا عملهم، باستثناء العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين.

txt

15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليو بارك لصالح التأمينات

txt

خطوات الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمينات

واشترط قانون التأمينات على أن تعويض البطالة من حق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، شريطة أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.

كما كشف صندوق تأمين البطالة أن التعويض يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ضوابط صرف تعويض البطالة 

نص قانون التأمينات الاجتماعية على عدد من الشروط لصرف تعويض البطالة منها:

  • أن تصل مدة تأمين البطالة لـ28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى وذلك في حالة كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
  • ألا يكون المؤمن عليه استقال من الخدمة، ويعد في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
  • ألا تكون انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
  • أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
  • أن يكون المؤمن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، إلى جانب التردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.

مواد متعلقة

خطوات تغيير مقر لجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

إسرائيل تستهدف سيارتي إسعاف في جنوب لبنان وإصابة 4 مسعفين

خطوات الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمينات

شروط الحصول على منحة الزواج من التأمينات.. تصرف مرة واحدة
الجريدة الورقية