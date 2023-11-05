شروط صرف تعويض البطالة للقطاع العام والخاص

سن المشرع المصري عددًا من الضوابط لتأمين البطالة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بهدف تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، والتي بموجبها يحصل المواطن على تأمين مادي ثابت للذين فقدوا عملهم، باستثناء العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين.

واشترط قانون التأمينات على أن تعويض البطالة من حق الموظفين المؤمن عليهم في الحصول على تعويض البطالة، شريطة أن يكون المستفيد من التعويض مؤمنا عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.

كما كشف صندوق تأمين البطالة أن التعويض يستحق ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

ضوابط صرف تعويض البطالة

نص قانون التأمينات الاجتماعية على عدد من الشروط لصرف تعويض البطالة منها: