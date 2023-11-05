الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مناقشة نقدية للمجموعة القصصية " ترددات " في مكتبة مصر الجديدة غدًا

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن  مكتبة مصر الجديدة تنظم في السادسة من مساء غدٍ الاثنين، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "ترددات"  للكاتب مينا ناجي الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية دورة العام 2022، يناقشه فيها الناقد امير زكى.

 

تتناول المجموعة القصصية "تردُّدَات"، أسئلة ذاتيّة واجتماعيّة حيث تتبع خيطًا مشتركًا في قِصَصها السِت، هو "التردُّد"، الذي يظهر في أشكال هواجس وتفكير مُفرِط عند أبطال المجموعة.

 

ويمثل أبطال المجموعة، موجة مختلفة في محيط إنساني واحد هو مدينة القاهرة الحديثة، حيث يتشابكون مع ما حولهم في قرارات غير اعتياديّة.

 

يذكر أن مينا ناجي كاتب ومترجم، يعمل بمجال الصحافة الثقافيّة والترجمة، صدر له، 7 أعمل أدبيّة في الشعر والقصة والرواية، منها المجموعة القصصية "الجندبُ يَلهو حُرًا في شوارع القاهرة"، ورواية "بلا أجنحة" و"مدينة الشمس".

 

وقد حاز الكاتب مينا ناجي، على جائزة الدولة التشجيعيّة في الترجمة، كما حصل منحتين أدبيّتين من مؤسسة "آفاق" و"مفردات".

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