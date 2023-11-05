موعد مباراة الوداد وصن داونز بنهائي دوري السوبر الإفريقي

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الوداد المغربي بنظيره صن داونز، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويبحث الوداد عن تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، وذلك لتأمين مواجهة الإياب والتي ستكون قوية من جانب الفريق الجنوب إفريقي.

في المقابل، يرغب الجهاز الفني لصن داونز بقيادة موكوينا، المدير الفني، في الخروج بنتيجة إيجابية من المغرب، ومن ثم التفكير في مباراة العودة والتي ستكون بجنوب إفريقيا.

موعد مباراة الوداد المغربي وصن داونز

تنطلق مواجهة الوداد المغربي أمام صن داونز في الثامنة من مساء اليوم، والتي سيشهدها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمواجهة الوداد وصن داونز

يُنقل نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الوداد وصن داونز عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية، وأيضًا قناة "أون تايم سبورت".

وكان صن داونز قد صعد للدور النهائي بعدما حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 1/0، بمجموع المباراتين، بعدما نجح في الفوز على المارد الأحمر في بريتوريا بهدف نظيف، ليتعادل سلبيًا بالقاهرة.

بينما حقق الوداد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي بركلات الترجيح 5/4، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل الإيجابي 1/1.